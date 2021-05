La boum 2 : interventions légitimes de la police (selon la police)

L’enquête a été rondement menée. Et a conclu que deux interventions policières, ce samedi, en marge de la Boum 2, étaient légitimes. Les vidéos de ces interventions ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On y voit, sur l’une, une dame se faire asperger de spray lacrymogène et, sur l’autre, un groupe de piétons matraqué par des agents.

Devant le raz de marée de réactions négatives engendré par ces images, la zone de police Bruxelles-Ixelles avait promis une enquête. Les résultats ont été communiqué ce matin : les deux interventions ont été estimées légitimes.

La police a conclu qu’une intervention ayant eu lieu vers 19h00, chaussée de Waterloo, durant laquelle plusieurs personnes ont été aspergées de gaz lacrymogène, était légitime. "Suite à une manœuvre de refoulement d’un groupe d’individus agressifs n’ayant eu de cesse d’envoyer des projectiles de diverses natures à l’encontre des policiers, un de nos collaborateurs s’est retrouvé pris à partie par six membres dudit groupe. Il leur a demandé à plusieurs reprises de garder leur distance, et a indiqué qu’à défaut il procéderait à l’usage de gaz lacrymogène dans le but d’assurer sa sécurité", a expliqué la zone de police. "Seul et ses injonctions n’ayant pas été suivies malgré leur caractère répétitif, il mettra à exécution sa menace […]". La police a conclu qu’une autre intervention, vers 20h30, avenue du Pesage, durant laquelle plusieurs jeunes ont été arrêtés administrativement, était elle aussi légitime. Selon la police, ceux-ci se sont montrés agressifs physiquement et verbalement à l’égard des policiers, alors que ces derniers avaient tenté de les interpeller après les avoir vus s’en prendre à un particulier.

