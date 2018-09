La bière à la fête tout ce week-end sur la Grand-Place de Bruxelles

Quarante-sept brasseries belges prendront part à la 20e édition du Belgian Beer Weekend qui se tient de vendredi à dimanche sur la Grand-Place de Bruxelles. Entre 50.000 et 70.000 personnes sont attendues à l'événement qui attire en masse les touristes. Le public est en effet composé à 70% de consommateurs étrangers venus déguster les bières belges. Le festival est donc bien connu hors de nos frontières, mais les organisateurs espèrent cette année attirer également le public local.

L'ouverture au grand public est prévue le vendredi à 18h00. Plus tôt dans l'après-midi, la Chevalerie du Fourquet aura intronisé ses nouveaux membres d'honneur, soit des personnalités ayant contribué au rayonnement du secteur brassicole. Le Premier ministre Charles Michel ainsi que Carlos Brito, à la tête du premier groupe mondial AB InBev, seront ainsi décorés à l'hôtel de ville de Bruxelles.

De nouveaux acteurs

AB InBev figure évidemment parmi les brasseries représentées sur la Grand-Place, mais on retrouve également des acteurs fraîchement entrés au sein de la fédération, et de taille plus modeste, comme la ferme-brasserie de Bertinchamps ou la brasserie Minne.

Un décor très prisé

Les chapiteaux sur la Grand-Place sont très prisés puisque le périmètre est limité. "Avec le caractère unique de la Grand-Place, viennent des restrictions en matière de sécurité notamment", explique Ann Van Lerberghe, responsable communication des Brasseurs belges. Le nombre de brasseries participant à l'événement peut donc difficilement augmenter alors qu'à terme la Fédération envisage justement d'accueillir en son sein deux fois plus de membres qu'aujourd'hui (67).