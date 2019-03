La Bibliothèque royale devient la KBR et reçoit 7 millions d'euros pour se moderniser

La Bibliothèque royale de Belgique, qui conserve pas moins de 8 millions de documents, fait peau neuve. Et le changement n'est pas que cosmétique. En effet, si elle change de nom pour s'appeler désormais KBR, un budget de 7 millions d'euros doit lui permettre de se mettre à la page afin de devenir une institution culturelle moderne et accessible.

Pas moins de trois ministres avaient fait le déplacement jeudi midi au Mont des Arts à Bruxelles pour annoncer la bonne nouvelle: à savoir la ministre du Budget Sophie Wilmès (MR) aussi compétente pour la Politique scientifique, le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, et enfin le ministre flamand du Tourisme Ben Weyts (N-VA).

Au final, les missions de KBR, sa nouvelle appellation, resteront les mêmes mais la manière dont celles-ci seront remplies va changer. La bibliothèque va non seulement poursuivre la digitalisation de ses collections mais aussi s'investir dans leur mise en ligne afin de mettre l'information à la disposition du plus grand nombre.

Le dépôt légal sera par ailleurs étendu aux publications numériques afin de constituer les archives de l'internet belge. Le bâtiment de KBR, situé sur le Mont des Arts en plein coeur de Bruxelles, fera quant à lui l'objet d'une rénovation en profondeur en vue d'une plus grande ouverture et d'une meilleure accessibilité, et ce tant au niveau des infrastructures que des collections, de l'accueil des visiteurs mais aussi grâce à l'organisation d'expositions et la création d'un nouveau musée.