La bibliothèque de Jette devient gratuite

Depuis le 3 janvier, la bibliothèque de Jette, en région bruxelloise, est devenue gratuite. Les lecteurs adultes ne doivent désormais plus s’acquitter des 20 centimes d’euros par livre emprunté, comme c’était d’ailleurs déjà le cas pour les enfants. L’inscription aussi est gratuite. Seule une taxe annuelle de 2 euros est demandée pour les droits d’auteur (1 euro pour les enfants).

"On s’est rendu compte qu’avec le covid les bibliothèques étaient considérées comme un service essentiel. Donc c’était important que le public puisse profiter de ce service au maximum", explique Olivier Convens, le bibliothécaire responsable de BiblioJette. "Il y a à la fois l’aspect symbolique de la mesure car la lecture est un élément essentiel dans la vie de tous les jours. Mais à Bruxelles, le prix reste malgré tout un frein pour une partie de la population. On voyait bien d’ailleurs que certains essayaient d’esquiver en passant par les enfants pour prendre des livres adultes, etc. Il y avait donc une réelle utilité à ouvrir au maximum la gratuité"

Cette gratuité a forcément un coût pour la commune de Jette. Un coût relatif : quelques milliers d’euros, d’après l’échevin de la culture Mounir Laarissi. "A Jette, on a un public de plus en plus jeune. Il y a beaucoup de familles avec des enfants en bas âge. On a aussi une commune très cosmopolite avec des publics de milieux très différents. On essaie donc de commander en fonction pour attirer tous ces publics et pour que tout le monde puisse s’y retrouver dans notre bibliothèque", commente l’élu.

A noter qu’il n’y aura pas de changement en ce qui concerne les amendes de retard. Elles restent dues, dans un souci de faire profiter les livres à tous. En région bruxelloise, plusieurs autres bibliothèques étaient déjà gratuites : celles de Saint-Josse et de Koekelberg, notamment.