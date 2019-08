La baignade prévue ce week-end au Bois de la Cambre à nouveau annulée

Comme un air de déjà-vu. Les organisateurs de Pool is Cool viennent de l’annoncer sur Facebook: la baignade prévue ce week-end au Bois de La Cambre est finalement annulée. " La qualité de l'eau au Bois de la Cambre était bonne ces derniers jours, jusqu'à aujourd'hui où nous avons reçu les tout derniers résultats qui sont mauvais. Devinez ce que ça veut dire... encore une fois, PAS DE BAIGNADE ce week-end ! ", expliquent les organisateurs de Pool is Cool .

Troisième annulation

Hier, ils avaient pourtant confirmé l’événement et le montage des installations avait débuté au Bois de la Cambre mais la nouvelle de l’annulation est tombée cette après-midi. Après le succès de la baignade dans l’étang de la Pede à Anderlecht début juillet, c’est la troisième annulation consécutive après une première tentative au Bois de la Cambre mi-juillet et aux Pêcheries royales à Watermael-Boitsfort fin juillet. À chaque fois, c'est la mauvaise qualité de l'eau qui était en cause.

Mais qu’à cela ne tienne, baignade ou pas, les organisateurs ont décidé de maintenir un rassemblement ce samedi après-midi au Bois de la Cambre. " (…) Comme tout est déjà en place (…), nous avons décidé de nous embarquer quand même pour l'expédition (…) Ce sera aussi un bon moment pour entamer la discussion sur l'avenir de la natation en plein air après les expériences vécues cette année entre déception et enthousiasme. "