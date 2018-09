La 7ème édition de l'Ecotrail se tiendra samedi dans la capitale

l’Ecotrail, un événement destiné aux amateurs de sport et de nature se tiendra samedi dans la capitale. Le but est de partir en courant ou en marchant à la découverte des coins verts de la capitale, le tout en empruntant des parcours de 10, 21,42 et même de 80 kilomètres pour les plus endurants.

Plusieurs parcours sont possibles pour cette épreuve qui ne s’adresse donc pas qu’à des sportifs confirmés, comme l’explique l’organisateur de l’événement Jean-Paul Bruwier :

"On a des épreuves de marche sur 10 km ou de trail sur 10 ou 21 km, ce qui est à la portée du plus grand nombre d’autant que courir sur un sol meuble fait moins de dégâts au niveau articulaire. A l’autre extrême des distances proposées, il y a les 80 km, elles sont souvent choisies par des personnes qui viennent de l’étranger, 50 pc des compétiteurs qui choisissent cette distance viennent découvrir la capitale au travers de la course à pied".

Et pour stimuler les participants, les organisateurs ont demandé à la famille Borlée de distribuer les médailles à l’arrivée.

En pratique, les inscriptions sont encore ouvertes vendredi via le site internet : www.ecotrailbrussels.com et samedi jusqu’à 13h à l’Hippodrome de Boisfort, lieu d’arrivée et de départ de la course .