La 41e édition des 20 km de Bruxelles se courra le 12 septembre

L’édition 2020 avait été annulée. L’édition 2021 est reportée. Les 20 km de Bruxelles organisés traditionnellement le dernier dimanche de mai auront lieu le 12 septembre. Et cette année, les marcheurs pourront aussi être de la partie. Le temps maximum de la course sera dès lors adapté. Fixé initialement à 4h00, il passera à 6h00. "Si le Covid a eu un point positif, c’est que tout le monde s’est rendu compte des bienfaits du sport tant pour la santé physique que mentale. Et ouvrir aux marcheurs, nous permettra d’accueillir une population un peu plus âgée" explique Carine Verstraeten, secrétaire générale du Syndicat d’Initiative – Bruxelles Promotion 1886 qui organise la course.

A ce stade, il est prévu que les 20 km puissent accueillir 40 000 personnes soit la jauge habituelle. La course sera encadrée de toutes les mesures de sécurité. "L’élaboration par la Ville de Bruxelles, ces derniers mois, de protocoles sanitaires validés par le monde médical rend faisable cette édition 2021 et ce, de manière encadrée et respectueuse des mesures sanitaires applicables à ce moment-là", souligne le Bourgmestre Philippe Close.

L’ouverture des inscriptions a lieu le jeudi 1er juillet 2021 à 9 heures. Le nombre de participants est limité. Le droit d’inscription est de 25 euros.