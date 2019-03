L'Union belge et Golazzo veulent faire du Stade Roi Baudouin une "Golden Generation Arena"

L'Union belge de Football et la société organisatrice d'événements sportifs Golazzo ont exprimé, lors d'une conférence de presse à Tubize, leur volonté de rénover le Stade Roi Baudouin. Ils disent pouvoir compter sur "un large soutien politique des tous les partis" . L'URBSFA et la société organisatrice du Mémorial Van Damme veulent profiter du rayonnement et des succès sportifs des Diables Rouges en football et de Nafissatou Thiam en athlétisme pour transformer le vétuste stade Roi baudouin en une enceinte dont la Belgique puisse être fière.

C'est le moment

La "génération dorée" en football atteint son apogée et elle ne sera pas éternelle. Le moment est donc idéal pour mettre le projet en chantier, estime Peter Bossaert, le CEO de l'Union belge de Football. Il compte faire appel aux étudiants en architecture et en ingénierie pour plancher sur un projet dont le budget tournerait autour des 150 à 200 millions d'euros. Faut-il modifier l'inclinaison des tribunes? Comment rapprocher le public du terrain pour améliorer l'ambiance lors des matches sont autant de pistes de réflexion qui seront soumises aux étudiants.

Golden Generation Arena

A priori, ce sera le nom de la nouvelle enceinte. C'est en tout cas, à ce stade (sans jeu de mots) le nom du projet. L'objectif est d'aboutir pour 2022. Union belge et Golazzo comptent faire appel à un financement public. S'ils ont bien insisté sur le fait qu'ils disposaient du soutien de l'ensemble des partis politiques, ils sont restés vagues sur l'origine des fonds publics sollicités. Argent fédéral, régional, communal? Sans doute un peu des trois. Pour l'instant, en tous cas, du côté de l'accord de coopération Beliris, on dit ne pas avoir été sollicité. Quant à l'échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, l'Ecolo Benoît Hellings, il dément toute existence d'un accord sur la rénovation du stade Roi Baudouin. L'initiative de Golazzo et de l'Union belge présente toutes les apparences d'une vaste entreprise de lobbying.