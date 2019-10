L'un des meilleurs restos de Bruxelles est un resto pas comme les autres

Depuis un peu plus d'un an, l'établissement "65 degrés" situé Avenue Louise à Bruxelles fait cohabiter employés classiques et employés porteurs de handicap. Sur les 16 membres du personnel, 11 sont un peu différents. "Certains sont trisomiques 21, d'autres autistes, d'autres présentent de légères déficiences mentales", explique Massimo Pellegrino, le manager de l'établissement.

Des sourires contagieux qui en appellent d'autres

Quelques minutes avant midi, c'est l'effervescence. Le coup de feu pour les lunchs va commencer. Une période où stress et tensions montent habituellement dans les restaurants. Mais pas chez Nina. "Non, c'est vraiment un plaisir", lance la jeune femme de 22 ans. Voilà plusieurs mois qu'elle travaille dans ce restaurant. "Parfois je fais la plonge, parfois le service en salle, je suis polyvalente". Des explications lancées avec un grand sourire aux lèvres. "Je suis très heureuse dans ma fonction. Et ce qui est bien, c'est que les clients nous donnent aussi des sourires. Cela nous donne l'impression d'être des personnes comme les autres, pas différentes des autres". Pourtant, elle le confie au bout de quelques instants. "J'ai un handicap mental léger. Mais ici, nous sommes très bien encadrés par l'équipe, tout se passe pour le mieux. Du coup, je ne stresse pas. On se sent libre, on se sent mieux que dans d'autres restaurants où on peut être très stressés".

Chez 65 degrés, on développe le principe de l'inclusion par le travail. Un encadrement permanent et bienveillant de ces employés extraordinaires, à la fois par les autres membres de l'équipe, dont le chef en cuisine, et par la direction.