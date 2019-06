L'ULB a posé les bases de son plan Climat

Le conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles (ULB) a marqué lundi soir son accord sur mise en œuvre d'un plan Climat, ses enjeux et son financement. Une liste d'actions prioritaires à enclencher dès janvier 2020 sera présentée au CA de décembre prochain.

Pour rappel, la demande d'un plan Climat, portée par un collectif de la communauté universitaire, a été approuvée au CA de février. Une consultation participative a été organisée avec une cinquantaine de personnes impliquées, experts et utilisateurs, qui ont pu confronter leur vision des actions à mener en faveur du climat.

Déjà sur la voie de la durabilité

L'université étant engagée sur la voie de la durabilité depuis 2006, ce plan est déjà, en réalité, une véritable feuille de route. En effet, la gestion des campus a été considérée dès 2006. En 2012, la politique Environnement a été liée au volet Enseignement et recherche. Le campus du Solbosch a décroché le label Entreprise Ecodynamique en 2014 et ceux de La Plaine et d'Erasme en 2016. Cette politique de développement durable s'est par ailleurs concrétisée par différentes actions, notamment par la pose en janvier dernier de panneaux solaires sur les toits de l'université.

Répondre des enjeux climatiques

Le plan Climat se décline par thématiques et par enjeux. Reste à estimer leurs coûts au niveau budgétaire et à mesurer leurs impacts sur la réduction des gaz à effet de serre. "Pour l'instant, on s'est alignés sur les objectifs imposés par l'Union européenne, qui ciblent 40% de réduction des gaz à effets de serre par rapport à 1990", détaille Alexandra Demoustiez, responsable de la politique Durabilité et du service Environnement à l'ULB. "Or, on sait qu'il faudra aller au-delà si on veut répondre des enjeux climatiques. En décembre, on présentera en conséquence des chiffres propres à l'université".

44.000 tonnes d'équivalents CO2

L'ULB émet environ 44.000 tonnes d'équivalents CO2 sur une année. Les deux grands leviers identifiés dans son bilan Carbone sont l'énergie et la mobilité. Ce dernier tient compte des déplacements domicile-travail mais aussi du transport aérien (23% des émissions), pour lequel une réflexion a été initiée en 2014. Le bâti sera aussi au cœur des mesures. Il est prévu d'améliorer l'isolation des bâtiments, d'éviter d'avoir recours à la climatisation, sauf pour les centres de données. Un focus sera également mis sur les laboratoires.

Le processus de consultation des 14 facultés a été lancé. La moitié d'entre elles ont déjà répondu en proposant un plan d'actions propre. L'objectif est de développer un management environnemental et climatique marqué par la participation de chacune des facultés et l'organisation d'un suivi régulier.