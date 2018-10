L'image de Bruxelles est sortie renforcée de la campagne organisée après les attentats

Neuf Européens sur dix (91%) ont une vision positive de Bruxelles, après la campagne d'image "Where will Brussels take you? " diffusée, à l'initiative de visit.brussels, de mai à novembre 2017 dans sept pays européens et dont le but était de restaurer l'image de la capitale après les attentats de 2016.C'est l'enseignement principal d'une enquête menée par le bureau Dedicated dans les sept pays, du 23 mars au 4 avril derniers.

La campagne "Where will Brussels take you? " s'est étendue du 2 mai au 1er novembre 2017 sur les marchés belge, français, hollandais, anglais, allemand, italien et espagnol. Elle s'est déclinée sur une plateforme digitale, en affichage, sur les réseaux sociaux et sur Youtube, obtenant un reach de 427.124.262 au total.

Son objectif était de montrer aux touristes comment personnaliser leur visite sur base de leurs centres d'intérêt et de leur passion pour vivre Bruxelles à leur façon. Elle s'articulait autour d'une plate-forme digitale où ils pouvaient concevoir leur visite sur mesure.

Huit répondants sur 10 (81%) avaient déjà une image positive de Bruxelles avant la campagne. A l'issue de celle-ci, ils sont neuf sur dix (91%) dans ce cas. Parmi les répondants, 59% pensent que Bruxelles est une ville culturellement riche, contre 51% avant la campagne.

Selon l'enquête, la campagne est efficace et confirme la pertinence des thèmes choisis: deux répondants sur trois (65%) pensent que la campagne incite les personnes à se rendre à Bruxelles et 61% disent s'intéresser davantage à Bruxelles grâce à elle.

"Cette campagne nécessaire a contribué à renforcer l'image positive de notre capitale. Le nombre de touristes se rendant à Bruxelles a également augmenté considérablement l'an dernier et cette tendance se poursuit cette année. Nous pouvons être fiers de l'image positive que la plupart des Européens ont de Bruxelles", a commenté le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l'occasion de la diffusion des résultats de l'enquête.