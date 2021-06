L'exposition sur les 40 ans du Mirano "Brussels Nightlife Exhibition" s'ouvre à Bruxelles

"Brussels Nightlife Exhibition, Mirano Continental 40th Anniversary", une exposition gratuite sur l'histoire des lieux de la nuit de la capitale, s'ouvrira vendredi aux Halles Saint-Géry, dans le centre de Bruxelles. Elle s'y tiendra jusqu'au 11 septembre prochain.

L'exposition prend place au moment où les lieux culturels et horeca reprennent vie, mais où les clubs et discothèques sont encore maintenus en état d'hibernation pour raison sanitaire. Elle offre un regard extérieur sur la vie nocturne bruxelloise des années 1980 à aujourd'hui, au fil d'un récit construit avec des photos, des affiches, des flyers, des coupures de journaux et des témoignages écrits.

►►► A lire aussi : Coronavirus en Belgique : "Dance Again", une soirée-test prévue le 3 juillet à la salle La Madeleine

Au rez-de-chaussée, les visiteurs pourront découvrir une ligne du temps des pratiques et lieux festifs en région bruxelloise et une autre axée sur l'histoire du Mirano Continental, un cinéma de quartier qui a été transformé en discothèque en 1981. A l'étage, la présentation devient thématique, avec des focus mis sur les soirées festives, sur les défilés de mode, sur les célébrations de Noël et du Nouvel-an ainsi que sur les soirées estivales. L'évolution musicale du Mirano Continental transparaît à travers le temps. L'exposition s'attarde sur les projets en résidence qui ont grandi dans ses murs, parmi lesquels les Folies Bourgeoises, la ligue d'impro et le Belga jazz festival.

Née à l'initiative de l'ASBL Flores, cette exposition a pu se concrétiser grâce à un fond d'archives privées, qui a exigé un travail de recherche et de numérisation