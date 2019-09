L'expo gratuite Science is Wonderful ! débarque le 25 septembre à Tour et Taxis

L’exposition Science is Wonderful ! propose un voyage ludique et éducatif autour de projets de recherche parmi les plus avancés d’Europe et dans le monde. Cet événement s’inscrit dans le cadre des Journées européennes de la recherche et de l’innovation et se déroulera du 25 au 26 septembre à Tour et Taxi.

Envie de découvrir un projet de tour éolienne légère et durable, de comprendre comment des polyesters bactériens non toxiques peuvent remplacer le plastique ou de voyager virtuellement sur la lune ? À travers ses quelques 70 stands, Science is Wonderful ! permettra aux visiteurs de tout âge de découvrir divers projets européens à la pointe de la technologie, de réaliser leurs propres expériences scientifiques, tout en interagissant avec les experts présents sur place.

Ces deux jours consacrés à la science de demain seront aussi l’occasion de sensibiliser les citoyens à l’importance de la recherche et de l’innovation pour assurer une transition vers un avenir durable, qui préserve le bien-être de chacun.

L’entrée est gratuite, se tiendra du 25 au 26 septembre et ouvrira ses portes de 9h30 à 19h00. Elle avait attiré plus de 5.000 visiteurs en 2018.