L'Europe tackle Bruxelles à propos des logements Airbnb

C'est une fameuse claque pour la Région bruxelloise dans sa lutte face à la plate-forme de logement Airbnb. La Région dénonce la multiplication des ces chambres louées par des particuliers à des touristes, notamment parce que cela provoque une forte hausse des prix sur le marché. Il y aurait aujourd'hui près de 7000 de ces logements dans la capitale.

Mais voilà, la commission européenne vient de remettre en cause la loi que Bruxelles avait prise en la matière. Elle vient d'adresser une mise en demeure à la région parce qu'elle estime que certaines mesures sont tout simplement exagérées.

Des mesures comme exiger que chaque chambre dispose d'un interrupteur d'éclairage principal situé à l'entrée de la pièce ou encore la présence d'un gobelet ou d'un verre par client qui loge. Bruxelles demande aussi d'avoir au moins un rouleau de papier-toilette non-entamé de réserve dans les sanitaires. Pour la commission et sa porte-parole Lucia Caudet, tout cela c'est trop et c'est discriminatoire pour les particuliers. "Le problème est qu'il n'y pas vraiment de différenciation entre un grand hôtel et le particulier qui ne loue qu'une ou deux chambres chez lui".