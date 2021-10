L'étrange histoire du cimetière oublié

Nous sommes dans un cimetière, en région bruxelloise. Rien de plus banal à première vue. Mais si votre curiosité vous emmène un peu plus loin, derrière un mur, vous allez découvrir un endroit où le temps semble s'être arrêté. Les tombes y sont plus rapprochées, plus resserrées. La plupart date de la fin des années 30 ou du début des années 40. Vous venez d'entrer dans un cimetière oublié.

Ou, plus précisément, dans un cimetière dont les gérants avaient oublié l'existence. C'est vers la fin des années 90 qu'un employé de la commune a appelé les responsables de la Chessed Chel Emmeth, une des sociétés mutuelles juives chargées de l'inhumation des défunts. Son message : "Qu'est-ce que vous comptez faire de ce cimetière dont vous avez la concession depuis 1938 ?" Comme l'explique Luc Kreisman, le responsable actuel de la mutuelle : "C'est ce jour-là que nous avons réalisé que nous avions la charge de ce cimetière"

Oublier un cimetière, l'affaire n'est pas fréquente. Mais elle s'explique mieux quand on sait que les sociétés mutuelles d'inhumation fonctionnaient à l'époque plus sur la mémoire humaine et moins à l'informatique : "C'était des contrats qui avaient été oubliés par les anciens qui n'avaient pas pensé à les transmettre aux nouvelles générations."

Aujourd'hui, l'oubli est réparé. D'ailleurs, certaines des tombes ont été rénovées par les familles des disparus. Tandis que d'autres s'ornent de petits cailloux blancs, signe qu'on s'y est recueilli.

Cet endroit a une histoire étonnante : inauguré en 1938, il a continué à fonctionner pendant la guerre. Parce que, comme l'explique Luc Kreisman, "Les nazis ne voulaient pas créer de sentiment de panique dans la population juive". Il fallait que les Juifs aient l'impression de pouvoir mener une vie à peu près normale. Et donc, les enterrements religieux ont continué, jusqu'à ce que l'occupant les interdise.

L'arbre de Babylone est un symbole présent dans les cimetières juifs. A la place de la pierre tombale, on met une sculpture représentant un jeune arbre coupé, dont les branches sont, elles aussi, tranchées. Une manière de représenter une jeune vie fauchée. Ces sculptures sont omniprésentes dans le cimetière. Parce que, dans les années de guerre, bon nombre de jeunes Juifs ont participé à des actes de résistance, d'espionnage ou de sabotage. Arrêtés par la Gestapo, ils étaient torturés et fusillés. Et enterrés ici.

Il y a aussi des tombes vides. Celles de victimes des camps d'extermination, mortes à Auschwitz ou à Birkenau. Parfois, leurs proches ont fait installer une pierre à leur nom, pour avoir un endroit où se recueillir.

En se promenant dans ce petit espace, en lisant ce que chaque tombe raconte, en tentant de deviner ce que chacune tait, on se rend rapidement compte qu'on est ici dans un lieu de mémoire. Un lieu dont l'importance historique reste à découvrir.