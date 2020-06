L'entreprise bruxelloise "Beanlife" lauréate du prix Greenlab 2020

La 9e édition de Greenlab.brussels a livré ses lauréats. Greenlab, c'est un accélérateur d’entreprises, initié par la région bruxelloise pour développer des projets innovants dans le secteur de l'économie dite "verte". Depuis sa création, Greenlab a accompagné 93 projets. Près de la moitié d’entre eux ont généré des startups tandis que certains entrepreneurs ont choisi de développer une activité responsable au sein d’autres structures.

Un projet alimentaire couronné

Le jury a choisi d'attribuer le 1er prix à "Beanlife", qui se présente comme suit : "Beanlife, c'est le pari (...) d'ajouter du goût et du choix dans le régime flexitarien par la déclinaison de différents tempehs.

Les aliments à base de protéine végétale avec beaucoup de goût et de texture sont rares. Or, le tempeh, aliment indonésien à base de soja fermenté, est cuit en moins de 15 minutes et peut facilement accompagner salades, hamburgers, ragoûts et plats de nouilles. Beanlife a pour mission de construire une communauté de passionnés qui mangent de la bonne protéine: artisanale, à base de plantes, avec des ingrédients biologiques d'origine locale. Les chefs, les traiteurs et les consommateurs seront accompagnés dans leur expérimentation de différents tempehs (soja, haricots noirs et un tempeh circulaire à venir)."

Que gagne Beanlife? Le prix offre trois mois d’hébergement dans l’incubateur Greenbizz et un an d’accompagnement sur-mesure par hub.brussels dans le cadre du programme Mybusinesspass. Le gagnant aura également l'opportunité de participer gratuitement à un forum d'investissement Be Angels.

Le 2e prix (2500 euros) revient au projet Natura Mater, qui offre une alternative aux techniques de construction conventionnelle en commercialisant des matériaux respectueux de l'environnement.

Enfin, le prix du public est attribué à "Janine", un projet de boulangerie-brasserie circulaire.