L'Égypte réclame 900 millions de dollars après le blocage du canal de Suez

L'Égypte réclame 900 millions de dollars de dédommagements après le blocage du canal de Suez fin mars, et le porte-conteneurs qui en est à l'origine a été saisi en attendant, a rapporté mardi le quotidien gouvernemental Al-Ahram.

Lundi soir, le chef de l'Autorité du canal de Suez (SCA) avait fait état à la télévision publique de "négociations" en vue d'obtenir des dédommagements pour le préjudice subi quand l'Ever Given s'est retrouvé coincé près d'une semaine en travers du canal, paralysant le trafic sur cette voie maritime cruciale.

L'Égypte n'a commis "aucune erreur" dans cet incident, selon lui, en faisant porter la responsabilité au navire.

"Les négociations se poursuivent, il y a encore beaucoup de points (d'achoppement) avec l'entreprise et l'assurance" à commencer par la "somme", avait affirmé l'amiral Ossama Rabie. Une source au sein de la SCA a confirmé à l'AFP des négociations avec la société japonaise Shoei Kisen, propriétaire du navire, et des compagnies d'assurance. Cité mardi par Al-Ahram, l'amiral a indiqué que son pays voulait le versement de 900 millions de dollars (environ 750 millions d'euros).

"Le navire panaméen Ever Given a été saisi en raison du non-paiement de la somme de 900 millions de dollars (...) en vertu d'un jugement rendu par le tribunal économique d'Ismaïlia" (est), a-t-il dit.

12 et 15 millions de dollars par jour

Le montant correspond, selon la même source, aux "pertes engendrées par le bateau à l'Autorité outre son renflouement et les opérations de maintenance".Le trafic sur le canal, qui assure plus de 10% du commerce mondial, avait repris le 29 mars après le renflouement du navire avec l'aide d'experts internationaux.

Plus de 400 navires avaient été bloqués au nord et au sud de l'isthme durant six jours, formant de gigantesques embouteillages. Battant pavillon panaméen, le navire d'une longueur équivalente à quatre terrains de football stationne depuis dans le Grand Lac Amer, au milieu du canal.Selon la SCA, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal.

Figurant parmi ses principales sources de revenus, le passage a rapporté environ 5,7 milliards de dollars au Caire en 2019-2020.

Selon l'assureur Allianz, chaque jour d'immobilisation a entraîné des pertes globales de six à 10 milliards de dollars.