L'Ecole européenne d'Uccle réclame près de trois millions d'euros à son ancien comptable

L'Ecole européenne de Bruxelles I, située à Uccle, a réclamé mercredi matin la restitution d'un montant de quelque 2.900.000 euros à son ancien comptable et plusieurs autres prévenus, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Jacques D., l'ex-comptable de cette école, est prévenu pour avoir détourné d'importantes sommes d'argent à son employeur, entre 2006 et 2012, via un procédé de double facturation. L'épouse, les deux enfants et une amie de ce dernier sont également prévenus ainsi que trois autres personnes qui sont intervenues comme administrateurs dans ses sociétés.

L'Ecole européenne d'Uccle, constituée partie civile, a réclamé que les prévenus soient condamnés solidairement à lui verser des indemnités de quelque 2.900.000 euros, à majorer d'intérêts compensatoires.

Selon l'établissement scolaire, la somme correspond à celle qui a été détournée par son ancien comptable, Jacques D., principal prévenu.

Celui-ci avait créé en 2011 une SPRL nommée Habitation domotique piscine et jardins (HDP), ayant l'avantage de posséder le même acronyme que Huulp voor De Patroons, le secrétariat social de l'école. Il avait ainsi, pour chaque paiement versé par l'école à la caisse sociale, établi une seconde facture identique, où le versement de l'établissement se retrouvait cette fois sur le compte de sa société HDP.

"C'est un procédé de double facturation. Comme le secrétariat social était toujours payé, l'école ne s'est rendue compte de rien. Elle a juste remarqué à un moment donné que ses charges professionnelles avaient augmenté, mais sans y voir une fraude", a exposé Me Muriel Gillet, conseil de l'Ecole européenne de Bruxelles I.