L'Ecole de police bruxelloise ouvre ses portes aux candidats policiers ce samedi

L'ERIP (l'Ecole régionale et intercommunale de police) d'Evere organise une journée d'information à l'intention des candidats à une carrière dans la police. A en juger par le nombre de visiteurs, pas question de parler de crise des vocations. Les candidats sont nombreux à demander des informations sur les carrières ou les modalités de recrutement.

Un taux d'échec important

Alors, où le bât blesse-t-il? Rien qu'à Bruxelles, il manque environ 500 agents au cadre des six zones de police. Et les chefs de corps déplorent régulièrement de ne pas pouvoir recruter des éléments issus des quartiers bruxellois. La majorité des policiers sont originaires de Flandre et de Wallonie et ils exercent leur droit à la mobilité dès qu'ils en ont l'opportunité. Les candidats qui se présentent aux examens ne suffisent pas pour combler les vides en raison d'un taux d'échec massif, comme l'explique Nathalie Adam, chef de la section "recrutements" à la police fédérale : "il y a par exemple les gens qui n'ont pas une bonne connaissance du métier, qui ne se sont pas bien préparés aux épreuves de sélection, ce qui fait qu'il y a un taux de réussite qui est assez bas : on est à 15% pour le moment."

Interrogée sur les raisons d'un taux d'échec aussi élevé, Nathalie Adam pointe la mauvaise connaissance de la langue maternelle comme premier facteur. Le second facteur est le manque de préparation ou une certaine désinvolture dans l'approche des épreuves de sélection. Plusieurs des personnes croisées ce samedi sur le campus de l'ERIP avaient suivi une pré-formation ou une préparation à l'examen de sélection pour mettre un maximum de chances de leur côté. Venu avec sa fille, un homme de 59 ans était tout étonné d'apprendre qu'il n'y avait pas de limité d'âge pour devenir policier. "Je pensais qu'au-delà de je ne sais pas, je vais dire 35 ou 40 ans, ce n'était plus possible. Eh bien non parce que dans l'académie ici, aujourd'hui, il y a un néerlandophone de 58 ans. Donc je pourrais presque terminer ma carrière professionnelle à 61 ans et m'inscrire et postuler à la police".

Resterait encore à réussir les tests physiques, ce qui n'est pas une mince affaire. A noter que les temps de parcours à réaliser sont adaptés en fonction du genre.