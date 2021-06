L’eau sans doute plus chère dès le 1er janvier à Bruxelles

On va sans doute payer son eau plus cher dès l’an prochain à Bruxelles. C’est le journal le Soir qui en parle ce jeudi matin. Et cette augmentation devrait être importante : entre 12,5 et 20% de hausse dès le 1er janvier, en fonction des différents scénarios envisagés. C’est donc entre 1/8ème et 1/5ème du prix en plus.

Une augmentation indispensable, justifie Vivaqua qui gère et distribue l’eau à Bruxelles. La société doit réaliser d’importants investissements et est actuellement largement endettée.

Vivaqua qui n’a pas augmenté ses tarifs depuis 7 ans, en dehors d’une indexation, par volonté des gouvernements régionaux successifs. Le prix de l’eau à Bruxelles est d’ailleurs actuellement mois cher que dans les autres régions.

Un foyer de deux personnes paie par exemple aujourd’hui en moyenne 260 euros par an à Bruxelles, contre 400 à Liège ou 323 à Anvers.