L'avenir du projet Dockside Sainctelette se joue ce vendredi

C’est aujourd’hui qui se réunissent à huis clos les acteurs régionaux et locaux qui composent la commission de concertation pour le projet Dockside Sainctelette. Ils doivent délibérer et émettre un avis sur le projet immobilier qui doit voir sur une friche située à l’angle du canal et de la petite ceinture de Bruxelles, sur les cendres d’un magasin de meubles détruit par un incendie en 2018.

Dockside, c’est un immeuble en deux parties, dont une de 49 mètres de haut. Le projet prévoit 149 logements, essentiellement des studios et des appartements d’une ou deux chambres (7 seulement d’au moins 3 chambres) avec, au rez-de-chaussée, l’aménagement d’espaces commerciaux et en sous-sol 74 emplacements de parking.

Dans le quartier, des habitants et associations se sont mobilisés contre le projet. 28 courriers de remarques ont ainsi été introduits pendant l’enquête publique. Parmi les opposants, Stefano Iannuzzi habite juste derrière le terrain à bâtir. Pour lui, tant le gabarit de l’immeuble que la densité du projet et le profil des logements est inadéquat.

Trop haut, trop dense

"La première chose, c’est le volume de la tour dans un quartier déjà ultra ultra habité. Où il n’y a pas d’espace vert à 5 ou 10 minutes à pieds. En plus, dans un endroit parmi les plus pollués de Bruxelles. Troisièmement, on pense que le projet en soi n’est socialement pas viable dans ce quartier-ci. Il n’est pas du tout en rapport avec la demande dans un quartier comme le nôtre, où il y a énormément de familles qui cherchent du logement avec 2 ou 3 enfants. C’est un projet tourné vers la ville de Bruxelles, pas vers Molenbeek, avec des appartements vendus chers pour le rentabiliser. Il n’a pas sa place ici".

Sur le plan strictement urbanistique, le projet déroge, certes, à plusieurs réglementations. Soyons de bon compte, les dérogations sont fréquentes pour les projets d’envergure. "Mais ici, il y a quand même 13 demandes de dérogations", disent les opposants.

Quoi qu’on en pense, ce projet, dont les grands axes ont été fixés dans le cadre d'un concours d'architecture, a au moins pour mérite de donner une vie à ce triste terrain vague situé à un endroit particulièrement stratégique de la ville. Vous n’entendrez pas ici le maître d’ouvrage, le consortium de promoteurs Kurbistep, qui ne souhaite ne pas s’exprimer pour l’instant.

Quel avis sortira de la délibération de la commission de concertation, tout à l’heure ? Sera-t-il favorable? Si oui, assorti de quelles conditions ? Le gabarit du projet devra-t-il être revu? La commune a déjà fait savoir qu’elle se positionne du côté des habitants et associations contestataires. Elle souhaitait davantage de logements plus grands. Elle formulera donc un avis négatif. Toute la question est de savoir comment se positionneront les différents acteurs régionaux dans ce dossier.

En bout de course, cet avis de la commission de concertation influencera la délivrance ou non du permis d'urbanisme par la région.