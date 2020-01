L'au revoir de la Ville de Bruxelles aux Britanniques fait "plouf"

La Ville de Bruxelles avait mis les petits plats dans les grands pour dire "au revoir" aux Britanniques de la capitale en cette veille de Brexit. La Grand-Place et la cour de l'hôtel de Ville étaient pavoisées aux couleurs britanniques. Sur un podium, un groupe de musique interprète quelques classiques de John Lennon, Coldplay ou David Bowie.

Y a-t-il un Anglais dans la salle?

La météo est peu engageante. Un désagréable crachin mouille les touristes et les curieux. Un petit attroupement se forme devant le podium mais nul Britannique à l'horizon. Une équipe de la chaîne privée Sky News se lance dans un direct. Ce sont les premiers Anglais que nous apercevons. A force de persévérance, nous finissons par trouver deux-trois Britanniques qui acceptent de répondre à nos questions. Il s'agit de partisans du "Remain", du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Cette dame vit en Belgique depuis 53 ans. Son mari travaillait pour l'OTAN. Ils ont quitté Paris quand le général de Gaulle a choisi de retirer la France du commandement intégré de l'Alliance. "C'est un jour pluvieux et triste, triste, pour quitter l'Europe. C'est une grave erreur". Elle et son amie, en Belgique depuis 40 ans, ne cachent pas leur tristesse. Mais elles apprécient l'initiative de la Ville de Bruxelles. "C'est adorable d'avoir organisé cela. Normalement, quand il pleut, je ne sors pas de chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à être présente en dépit de la météo."

On mettra sans doute l'échec de ce "Brussels Calling" sur le compte de la météo et sur l'heure des festivités: à 16 heures, la plupart des gens sont encore au travail.