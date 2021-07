L’artiste bruxelloise Esinam au festival Brosella

Le festival Brosella se tient dès ce vendredi et pendant trois jours au Théâtre de Verdure, au pied de l’Atomium. Chaque année depuis 1977, Brosella rend hommage aux grands noms de la musique folk. Après une interruption d’un an en raison de la crise sanitaire, la cuvée 2021 reste "XXS" et met à l’honneur chaque jour un style musical différent : la soirée de vendredi est plutôt axée sur le jazz manouche, samedi sera folk et dimanche, jazz. Au total, Brosella propose 14 concerts et des sessions pour enfants de 4 à 12 ans.

Ce dimanche, à 15 heures se produira la multi-instrumentiste bruxelloise Esinam. Elle sera cette fois accompagnée de trois musiciens pour proposer un afro jazz qui entrelace des instruments traditionnels tels que la flûte, le piano et les percussions.

Esinam était l’invitée de VivaBruxelles ce matin. Ecoutez ci-dessous son interview.