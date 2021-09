L'ancien patron de la Commission des Jeux de hasard condamné pour incitation au piratage

L'ancien directeur général de la Commission des Jeux de hasard Peter Naessens a été condamné mardi à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour avoir incité Norbert Boyen, alors directeur informatique de la Commission, à pirater la boîte mail d'Etienne Marique, président de la même Commission à ce moment-là. M. Boyen a lui été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis.

Le dossier a été entamé à la suite d'une plainte déposée en mai 2019 par le président de la Commission, Etienne Marique, contre Peter Naessens et Norbert Boyen, suspectés d'avoir volé et vendu des serveurs de la Commission des Jeux de hasard. Il s'était avéré que ce n'était pas le cas et l'affaire avait été classée. La plainte a néanmoins donné lieu à une enquête du Centre Intégrité, qui a révélé que M. Boyen avait piraté la boîte aux lettres de M. Marique, à la demande de M. Naessens, et copié une série d'e-mails sur une clé USB.

Les deux hommes ont avoué les faits et ont été suspendus, tout comme Etienne Marique.

Selon la défense, la procédure pénale était irrecevable car le Centre Intégrité a pu remonter la piste du piratage grâce à la lecture d'un e-mail que Peter Naessens avait envoyé à son avocat. M. Naessens a également été contraint de coopérer à l'enquête du Centre Intégrité, enfreignant ainsi les droits de la défense. Les deux arguments ont été rejetés par le tribunal.

La défense avait également fait valoir que M. Naessens craignait d'être victime d'un règlement de comptes de la part de M. Marique et qu'il cherchait des preuves que ce dernier faisait régulièrement fuiter des informations à un journaliste de La Dernière Heure. Selon le tribunal, bien qu'il y ait eu un conflit interne à la Commission des Jeux de hasard, ces faits étaient injustifiables.

"Les faits sont extrêmement graves", a souligné le jugement. "Tous deux ont abusé de leur autorité en tant que hauts fonctionnaires et ont ainsi violé toute l'éthique associée à leur fonction."

Peter Naessens a également écopé d'une amende de 24.000 euros, dont un tiers avec sursis, et Norbert Boyen d'une amende de 20.000 euros, dont la moitié avec sursis.