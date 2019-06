L'ancien député cdH El Khannouss demande l'annulation des élections régionales pour irrégularités

Non réélu le 26 mai aux élections régionales bruxelloises, Ahmed El Khannouss (CDH) a introduit, ce mercredi, une réclamation auprès du Parlement bruxellois, chargé de la validation et de la vérification des pouvoirs. Celui qui fut aussi échevin à Molenbeek demande une recomptage des votes exprimés dans l'ensemble des bureaux de vote du canton de Molenbeek.

Une série d'irrégularités

Ahmed El Khannouss s'appuie sur les constatations du président du bureau principal du canton de Molenbeek. "Au bureau n°13, les clés USB ont été insérées dans la machine du président et non dans l'urne. Les premiers votes n'ont dès lors pas été comptabilisés". De combien de votes perdus parle-t-on? Mystère. Le même incident s'est produit dans un autre bureau. Parmi les anomalies relevées par le président du bureau principal, un nombre très élevé de rapports et de procès-verbaux non signés par le président et les assesseurs du bureau de vote, comme le prévoit pourtant la loi électorale. Des enveloppes contenant les résultats n'étaient ni scellées ni signées. Des personnes ont également été autorisées à voter alors qu'elles ne figuraient pas sur la liste des électeurs.

Un logiciel non agréé

Plus étonnant, le PV du bureau principal relève que "l'arrêté ministériel du 23 mai 2019 agréant le logiciel de totalisation et de transmission digitale des résultats et des procès-verbaux présenté (...) sous l'appellation "MARTINE" a été publié au moniteur belge du 24 mai 2019 de sorte qu'il n'est pas en vigueur à la date du scrutin faute de disposition particulière fixant la date de son entrée en vigueur (...) Le Bureau principal ignore si la version utilisée pour la totalisation est celle qui était agréée ou non, mais surtout le BP constate que cette agréation ne revêt, au jour d'aujourd'hui, aucune valeur particulière".

Elections annulées?

A titre principal, Ahmed El Khannouss demande l'annulation des élections ou, à titre subsidiaire, un recomptage des suffrages exprimés dans les bureaux de vote de Molenbeek. Il appartiendra, dans un premier temps, au Parlement bruxellois de se prononcer. Un point également contesté par l'ancien élu centriste, les députés étant érigés en juges de leur propre élection alors que la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit le droit à un recours juridictionnel effectif contre le résultat des élections.