L'action des douaniers à Brussels Airport suspendue mardi matin

Afin de donner une chance à la concertation, la grève du zèle des douaniers à Brussels Airport sera suspendue mardi matin, a-t-on appris de source syndicale. La réunion entre la direction des douanes et les syndicats est prévue mardi à partir de 9h30 à la Tour des Finances à Bruxelles.

Ce lundi était la quatrième journée d'action des douaniers qui dénoncent un manque de personnel pour le contrôle des personnes et des biens. Les douaniers n'ont toutefois plus contrôlé systématiquement tous les vols et les perturbations ont donc été moindres. Cela n'a pas empêché les douaniers de saisir 200 kg de denrées périssables, des cosmétiques de contrefaçon et des cigarettes.

A l'issue de l'action de ce lundi matin, les douanes ont été confrontées à des problèmes techniques rendant impossible la rédaction de procès-verbaux.



Belga