L'action des douaniers à Brussels Airport levée après la promesse de nouveaux engagements

Lundi on en était à la quatrième journée d'action chez les douaniers qui dénonçaient un manque de personnel pour le contrôle des personnes et des biens. Les douaniers n'ont toutefois plus contrôlé systématiquement tous les vols et les perturbations ont donc été moindres. Cela n'a pas empêché les douaniers de saisir 200 kg de denrées périssables, des cosmétiques de contrefaçon et des cigarettes.

Afin de donner une chance à la concertation, la grève du zèle a été levée mardi, après avoir déjà été suspendue plus tôt dans la matinée. C'est en effet ce qui a été décidé à l'issue d'une rencontre entre les syndicats et la direction des douanes.

Cette dernière a promis l'engagement à court terme de 25 agents supplémentaires, a-t-on appris auprès de la CSC.