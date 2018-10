L'action "21 jours sans gaspillage" lancée dès ce lundi

L'action "Just keep it: 21 jours sans gaspillage" débute ce lundi premier octobre. Le projet, lancé par une ex-étudiante de la VUB Gwenny Nurtantio, vise à faire réfléchir les Belges sur la quantité de nourriture qui finit dans leur poubelle.

345 kilos gaspillés chaque année

Le Belge gaspille en moyenne 345 kilos de nourriture par an, se situant en bout de classement européen. Pour tenter de contrer ce phénomène, chaque jour entre le 1er et le 21 octobre, une vidéo sera partagée avec un conseil pratique et un défi sur la page Facebook de "Just keep it" pour éviter le gaspillage alimentaire. Une quinzaine de personnalités belges, dont la PDG de Proximus Dominique Leroy, prennent part à l'action.

Les personnes qui souhaitent participer peuvent s'inscrire sur la page de l'évènement. Ils pourront également y partager leurs trucs et astuces avec le hashtag #JKIChallenge.

L'initiatrice du projet applique déjà chez elle les conseils prodigués au cours de cette action, avec pour résultat une économie importante d'argent. "Pour une famille de quatre personnes, nous épargnons 5 000 euros par an en gérant intelligemment nos achats et le contenu du réfrigérateur", pointe Gwenny Nurtantio.

"Je pense qu'il est d'autant plus motivant de relever ce défi en octobre, un mois traditionnellement plus difficile financièrement pour de nombreuses familles après la rentrée de septembre", conclut-elle.