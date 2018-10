Justice: faute de pouvoir visionner une vidéo, le tribunal contraint d'acquitter des prévenus

Parce que pour des raisons techniques, le Parquet n'a pas pu montrer au tribunal correctionnel de Bruxelles les images d’une caméra de surveillance qu'il tenait pour "éléments de preuve", le substitut s’est vu contraint de requérir l'acquittement. Pourtant le dossier était loin d'être banal dans ses préventions.

Les deux hommes sur le banc sont poursuivis pour une tentative d’homicide, ils avaient foncé sur des policiers avec leur voiture alors que ceux-ci tentaient de les arrêter. La scène se déroule à Molenbeek et elle est filmée par des caméras de surveillance. Mais faute de système de lecture adéquat, ni le parquet ni les juges n’ont pu visionner le DVD.

Même si les images n’auraient pas forcément permis d’établir qu’il y avait eu tentative de meurtre, pour Denis Goeman, le porte-parole du Parquet de Bruxelles, "Il est tout de même dommage qu’on ne puisse pas soumettre un témoignage au tribunal."

Une situation surréaliste

En conséquence le Parquet a requis l’acquittement. Une situation que le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, qualifie de surréaliste.

"Devoir constater que les systèmes utilisés par la police, par le procureur du roi et par les tribunaux, ne sont pas compatibles, cela montre la manière dont on considère le fonctionnement de la justice ", déplore le magistrat.

Rendre la justice comme il se doit

Alors d’où viendra la solution? Denis Goeman déclare avoir pris contact avec le SPF Justice pour pouvoir remédier le plus rapidement possible à cette situation mais aussi pour "Éviter les frustrations dans le chef des enquêteurs, du procureur, du juge et des victimes".

Pour le procureur Hennart, en tout cas, la conclusion est évidente, "Tant que cette compatibilité ne sera pas mise en place, nous ne pourrons pas rendre la justice comme elle doit être rendue".