Jusqu’à 7000 euros de subvention en vue pour les refuges d’animaux à Bruxelles

Les dix refuges d’animaux de la Région bruxelloise pourront bénéficier d’un montant pouvant atteindre 7000 euros de subvention pour étendre leur infrastructure, acheter du matériel et des aliments.

Pour soutenir ces structures soumises à un travail intense ces derniers mois et améliorer le bien-être des animaux en refuge, la Région capitale a lancé un appel à subventions à leur intention, a annoncé mardi le ministre en charge du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI).

On compte en Région bruxelloise 10 refuges agréés pour prendre en charge les animaux errants, perdus ou abandonnés sur la voie publique. En 2020, 4622 animaux ont été recueillis par les refuges bruxellois : 2925 chats, 589 chiens, 130 NAC (reptiles, rongeurs, etc.) et 978 oiseaux.

"Les chiffres sur le nombre de prises en charge d’animaux, qu’ils soient trouvés sur la voie publique ou abandonnés, démontrent la nécessité de poursuivre la sensibilisation des citoyens mais également l’importance du soutien à octroyer aux refuges. Il faut les aider dans la prise en charge des animaux", a commenté Bernard Clerfayt.