Jusqu'à 600 euros d'amende pour les assesseurs qui ne se sont pas présentés

Assesseurs absents, quelles sanctions ? - JT 13h - 11/04/2019 Les élections approchent. Et comme à chaque fois, de nombreux citoyens seront convoqués pour être assesseurs. Ceux qui se défileront risquent l'amende. Les parquets sont de plus en plus sévères. De nombreuses personnes ont d'ailleurs été poursuivies à l'issue des élections communales.