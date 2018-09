Jubel, le premier Festival européen de la démocratie organisé à Bruxelles

Le Jubel festival, ou festival européen de la démocratie, sera organisé pour la première fois le samedi 22 septembre au parc Léopold à Bruxelles. L'événement, d'un nouveau genre, se veut une plateforme pour débattre sur l'Europe.

Le citoyen y sera invité à s'exprimer et à échanger des opinions avec des responsables politiques européens ainsi que des représentants des institutions européennes et d'organisations de la société civile. Divers groupes politiques européens y seront aussi représentés.

Le festival, à l'initiative d'individus engagés, comprendra plusieurs scènes, des stands des institutions européennes, des outils interactifs ou encore des expositions sur l'Europe citoyenne et des formats de discussion variés, comme le Pechakucha, qui mêle une présentation orale à la projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes.

Jubel abordera des questions telles que l'origine de l'euroscepticisme, l'avenir des dialogues citoyens et cherchera des pistes pour transformer les institutions européennes en meilleurs organismes d'écoute.

"Malgré plusieurs initiatives entreprises par les institutions européennes pour renouer le contact avec ses citoyens, Jubel est convaincu qu'une approche plus haute en couleur, originale et bottom-up est nécessaire pour créer un lien plus fort entre les citoyens européens et leurs élites", soulignent les organisateurs dans un communiqué.