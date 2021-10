Journée moniale de l'énergie: la consommation de gaz des écoles de la Ville de Bruxelles a diminué de 38% depuis 2010

La consommation de gaz des 110 bâtiments scolaires de la Ville de Bruxelles a diminué de 38% depuis 2010, ont indiqué vendredi les échevins de l'Instruction publique Faouzia Hariche et du Climat, Benoît Hellings, à l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie.

Selon les deux élus, cette évolution positive est liée aux travaux qui ont permis de réduire la consommation énergétique, soit en isolant, soit en développant les énergies renouvelables.

Dans un premier temps, une analyse des consommations énergétiques de chaque bâtiment a été réalisée. Ensuite, un plan d'investissement a été développé en donnant une priorité aux complexes scolaires les plus énergivores.

Celui-ci se décline en chantiers sur plusieurs postes de travail: l'isolation des toitures, l'apposition de double/triple vitrage, de nouvelles vannes thermostatiques, l'installation de panneaux photovoltaïques, la rénovation des chaufferies, le relighting, etc.

Dans les chiffres, la Ville de Bruxelles a ainsi fait isoler 72.609 m2 de toitures, depuis 2014, ce qui constitue un investissement de 20 millions d'euros. L'économie estimée est de l'ordre de 200.000 euros par an

Près de 11.000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés depuis 2015. Ils représentent un gain de 379.123 euros par an.

Depuis 2013, plus de 23 millions d'euros ont été investis pour rénover 20.380 m2 de châssis et remplacer 3.481 m2 de vitrage. L'économie est estimée à 120.000 euros par an.

Près de 3,9 millions d'euros ont été investis dans 15 nouvelles chaufferies qui engendrent un gain de 137.000 euros par an.

Selon les deux échevins, à l'horizon 2030, 100% des écoles de la Ville bénéficieront de nouvelles armatures d'éclairage, ce qui permettra de réduire cette empreinte énergétique de 50%.