Journée des droits des femmes :la collecte des sacs poubelle perturbée à Bruxelles

La collecte des sacs poubelle est perturbée en Région bruxelloise ce vendredi en raison de la grève des femmes, en cette Journée internationale des droits des femmes. "Certaines équipes ont décidé de faire grève par solidarité", nous explique le porte-parole de Bruxelles-Propreté.

Si la parité hommes-femmes est quasiment atteinte au sein du personnel administratif de l'agence régionale qui gère les déchets, les femmes ne sont que 5% parmi les ouvriers.

Attendre la prochaine collecte

Au niveau des perturbations, les tournées des sacs blancs et jaunes sont concernées dans les communes d'Anderlecht, Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek et Haren, Saint-Gilles, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert.

Les habitants dont les sacs n'auront pas été repris doivent les représenter aux collectes suivantes, soit le 12 mars pour les sacs blancs et le 15 mars pour les sacs jaunes.

Les recypark ne souffrent eux d'aucune perturbation.