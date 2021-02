Jette: un mort et un blessé suite à un incendie

Un homme âgé de 58 ans est décédé vendredi à la suite de l'incendie qui s'est déclaré jeudi soir dans une habitation située à Jette, rapporte vendredi le parquet de Bruxelles. Un pompier a également été blessé, ont indiqué les pompiers.

Un incendie a été constaté vers 21h30 dans une habitation de l'avenue de Laeken. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le feu faisait rage au deuxième étage de la maison. Au cours de l'intervention, l'un des pompiers est soudainement tombé de plusieurs étages, jusqu'à atteindre le sous-sol. L'homme a immédiatement été évacué et emmené à l'hôpital.

"Notre collègue était conscient et cohérent lors de son évacuation, son état était satisfaisant et pas du tout inquiétant", a déclaré le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Notre Fire Stress Team (FIST) a été déployée pour apporter l'aide nécessaire au sous-officier blessé, ainsi qu'à ses hommes. Tout le monde est sous le choc."

Un corps sans vie retrouvé

Les hommes du feu ont, au cours de l'opération d'extinction, également trouvé le cadavre d'un homme né en 1962 et décédé dans la maison. Le labo, un médecin légiste et un expert ont été dépêchés sur place afin de déterminer les circonstances de l'incendie et du décès. Ce dernier ne serait, selon les premiers éléments communiqués par le médecin légiste, pas lié à l'intervention d'un tiers. Le parquet a néanmoins demandé une autopsie.

L'incendie a pu être éteint, mais la propriété est inhabitable.