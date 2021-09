Jette : un membre du Vlaams Belang derrière les affiches "zone libre" affichées dans les commerces

Dans les quartiers de la place du Miroir et Belgica, ça devient difficile de passer à côté. Depuis trois jours, des affichettes ont fleuri aux vitrines de dizaines de magasins. Une grande pastille verte avec la mention "zone libre. Tous bienvenus avec ou sans pass sanitaire". Un logo inspiré d’initiatives françaises et néerlandaises.

Certains commerçants l’ont – à l’évidence- affichée sans trop savoir de quoi il s’agit. Voici un extrait d’une discussion que nous avons eue avec une gérante :

- "La petite affichette zone libre, collée sur votre vitrine, vous voyez"?

- "Non, je ne vois pas"

- "Celle-ci ! "

- "Ah si si si ! Ça, c’est un monsieur qui a dit que c’était pour que chacun ait sa liberté, genre".

D’autres l’ont, au contraire, vraiment fait par conviction, à l’instar de ce restaurateur préoccupé par l’arrivée prochaine du covid safe ticket : "Nous, on espère que ça ne se fasse pas car c’est un peu discriminatoire. Des gens refusent de se faire vacciner pour une raison ou une autre. Moi je respecte leur choix. Je ne voudrais pas les refuser dans notre établissement".

Dans tous les cas, les commerçants interrogés dans leur boutique ignoraient ce mardi l’origine de l’affiche. "Non, je ne sais pas d’où ça vient, c’est un monsieur qui est entré et qui a demandé qu’on mette ça en vitrine. On a posé la question à la patronne, elle a dit d’accord vu que les autres le mettaient aussi. Mais je ne sais pas du tout qui est ce monsieur".

En fait, derrière l’initiative, il y a un homme, Luc Beullens, ancien indépendant et époux d’une fleuriste de la commune. "Oui, c’est une initiative personnelle. Je suis très bien accueilli chez tout le monde. Donc ça veut dire qu’il y a quelque chose qui grogne. Les indépendants ne sont pas contents".

L’initiative est peut-être personnelle mais elle émane d’un homme qui est par ailleurs membre du parti d’extrême droite Vlaams Belang, candidat en 2019, aux élections régionales bruxelloises.

A noter que le logo de l'affiche jettoise a été inspiré d'initiatives françaises et néerlandaises.