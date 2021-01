Jette : jusqu'à 350 euros d'amende pour les incivilités

Vos sacs-poubelles sortis le mauvais jour ou la mauvaise heure, les déjections de votre chien sur le trottoir, les mégots ou chewing-gum laissés sur le sol… Ces incivilités font partie du top 10 des infractions pointées par la commune de Jette en Région Bruxelloise. C’est pourquoi la commune lance une campagne d’affichage ciblée : "on place les affiches dans les quartiers où les problèmes de propreté sont les plus prégnants", explique Mounir Laarissi, échevin de la Propreté à Jette.

Des illustrations et un grand "stop" sur l’affichette, mais surtout, le montant de l’amende : jusqu’à 350 euros. "On espère de pas devoir demander cette somme aux citoyens mais on doit sanctionner quand c’est intentionnel", ajoute Mounir Laarissi.

Les Chewing-gum sont tenaces !

Au palmarès des incivilités les plus courantes on retrouve les Chewing-gum… Collés sur les trottoirs, ils deviennent plus que difficiles à enlever. Cela demande du temps, du personnel et du matériel spécifique, "il faut utiliser de l’eau à haute pression ou des lames mais ça peut être dangereux pour mes hommes", explique Mostafa Lamallam, chef des équipes de nettoyage. "Et ça se complique quand c’est collé sur certaines surfaces comme le goudron", ajoute-t-il.

Insister sur la répression n’est pas non plus une solution tant cette incivilité est difficile à débusquer pour les agents de contrôles. "Il faut qu’on repère si quelqu’un est en train de mâcher un Chewing-gum et qu’on le suive pour vérifier qu’il ne le jette pas à terre, ça nous prendrait beaucoup trop de temps ! On ne peut pas se consacrer qu’à ça, on doit attendre un flagrant délit quand on patrouille pour autre chose", confie Olivier Spitaels, en charge des contrôles au sein du service de Propreté Publique à Jette.

Pas facile à nettoyer et encore moins à sanctionner, le mieux reste donc "de changer les comportements, ça prend du temps, mais c’est pour ça qu’on mène des actions", conclut Mounir Laarissi.