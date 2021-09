Jette : 10 blessés légers à la suite d'une collision entre un tram et un bus de la STIB

Dix personnes ont été légèrement blessées à la suite d'un accident entre un tram et un bus à Jette, dont les deux conducteurs.

Une collision a eu lieu en fin de matinée entre un tram de la ligne 93 et un bus de la ligne 88 au niveau de l'arrêt de la STIB Guillaume De Greef à Jette. Certains passagers et les deux conducteurs ont été légèrement blessés et emmenés au CHU Brugmann. La circulation a été rétablie depuis 13 heures 30.

Le conducteur de bus avait laissé passer un premier tram mais n'a pas vu le second véhicule qui arrivait dans le sens inverse. Ils sont donc entrés en collision.