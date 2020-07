Jean de Selys Longchamps, héros de guerre aux couleurs bruxelloises

Le 20 janvier 1943, les bureaux de la Gestapo à Bruxelles sont mitraillés de toute part par un avion bombardier. L’attaque est un exploit ! Le pilote aux commandes de l’avion est le Belge Jean de Selys Longchamps. Le Soir Mag dresse son portrait cette semaine, dans le cadre d’une série sur les héros belges de 39-45. Le chroniqueur Alain Jourdan signe l’article, il était au micro d’Audrey Daco dans Bruxelles Matin.

Jean de Selys Longchamps est un pilote de guerre dont le nom résonne encore dans la mémoire de certains Bruxellois. Son attaque des bureaux de la Gestapo en janvier 1943 va marquer la capitale. "Le 20 janvier 1943, Jean de Selys Longchamps est de retour d’une mission. Il a dû bombarder des lignes de chemin de fer belges", explique Alain Jourdan. La Belgique est alors occupée par l’Allemagne, mais certains Belges se battent encore depuis l’Angleterre. "Le pilote sait qu’il y a un bâtiment qui est particulièrement haï des Bruxellois. C’est le siège de la Gestapo qui se trouve Avenue Louise. De retour de sa mission officielle, il va faire une mission qui n’est pas prévue, qui est illégale", explique-t-il. Le pilote va survoler Bruxelles et rejoindre l’Avenue Louise où il va mitrailler un à un tous les étages des bureaux de la Gestapo. Coup de grâce : l’homme lâche en plein vol des fanions aux couleurs de l’Angleterre et de la Belgique. Il rentrera sain et sauf de la mission.

