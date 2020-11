Jean-Claude Vendange : Anatole nous présente son vin bruxellois

" Pour les vignes dont je ne connais pas les propriétaires, je sonne, tout simplement. Et je tombe régulièrement sur des personnes très gentilles et très contentes de pouvoir ensuite goûter le vin issu de leur vigne. Il y a des vignes un peu partout dans la ville : Uccle, Ixelles, Saint-Gilles… Dans le centre, boulevard Poincaré j’en ai même trouvé une énorme qui court sur toute la façade d’un immeuble. "

Des notes de citron et un appel…

Le résultat de la récolte 2019, C’est 28 bouteilles d’un vin baptisé Jean-Claude Vendange. Un vin nature qui doit sa couleur jaune limonade à la macération des peaux du raisin. Christophe Buyse est sommelier, il nous décrit ce que nous goûtons.

" Il y a tout de suite des notes un peu plus citronnées, avec un côté fruit à noyaux. Il a gagné plus de rondeur avec le temps, donc on va aller vers un côté légèrement abricot, mais on reste dans les notes fruitées. "

Cette année, au fil de ses promenades, Anatole a récolté 250 kg de raisin. Mais il sait qu’on peut faire encore mieux :

" Il faudrait lancer un appel à toutes les personnes qui ont du raisin chez elles : si elles ne peuvent pas tout manger et qu’elles veulent faire partie de l’aventure, ce sera avec plaisir…"

Pour contacter Anatole, le plus simple est de passer par son site.