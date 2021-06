Ixelles : trois jeunes Bruxellois font preuve d’héroïsme et sauvent six personnes d’un incendie (vidéo)

Les faits se déroulent pendant la nuit de dimanche dernier. Alors qu’il se promène en trottinette, un particulier aperçoit un matelas en flammes le long de la façade d’un immeuble avenue de l’Hippodrome à Ixelles, explique la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles dans un communiqué.

Ils défoncent la porte et évacuent les habitants

Le feu se propage rapidement aux volets du rez-de-chaussée ainsi qu’à la façade. Le dégagement de fumée est important. L’homme appelle la police et les pompiers. Dans le même temps, il est rejoint par trois jeunes hommes qui ont vu les flammes au loin. Très vite, ils décident de défoncer la porte d’entrée et s’engagent dans l’immeuble pour prévenir étage par étage les résidents endormis et les évacuer à l’air frais.

Une fois tous les habitants dehors, les trois jeunes hommes arrêtent plusieurs automobilistes pour emprunter leurs extincteurs. Ils maîtrisent partiellement l’incendie. Les pompiers et la police arrivent alors sur place et prennent le relais. Ils quitteront les lieux vers 3h40, une fois l’incendie totalement maîtrisé.

Bravoure et héroïsme

Aujourd’hui, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles salue la bravoure l’héroïsme de ces trois jeunes âgés de 26 et 20 ans pour les deux plus jeunes. "Le courage de Younes, d’Imad et du second Younes, allié à leur réactivité et à leur sang-froid ont très probablement sauvé la vie de six personnes dont un enfant en bas âge. Grâce à eux, les dégâts sont purement d’ordre matériel ".

La façade et les escaliers de l’immeuble sont endommagés, le logement de la famille du rez-de-chaussée est pour l’heure inhabitable. Une voiture garée à proximité est également endommagée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie serait d’origine criminelle.