Ixelles: moins de dépôts de déchets illégaux suite à l'installation de caméras intelligentes

Au coin d’une rue, sur le haut d’un poteau, une petite caméra. Contrairement à celles qui sont postées sur les coins des bâtiments, elle n'enregistre pas en continu. Son travail, c’est plutôt de détecter des dépôts illégaux de déchets. "Nous avons fait installer un algorithme avec certains paramètres que nous avons demandés (à une société externe). Ces paramètres permettent de détecter des changements sur l’image. Par exemple : dès que quelqu’un vient déposer un sac clandestin ou quelque chose qui ne devrait pas s’y trouver, la caméra va s’enclencher", précise Viviane Teitelbaum (MR), échevine de la propreté publique à Ixelles.

Doté d’un grand angle, la caméra permet de balayer un périmètre assez large. Elle enregistre quelques minutes avant et quelques minutes après l’infraction. Cela permet d’identifier la provenance des personnes voire d’enregistrer un numéro de plaque de voiture. Cette technologie facilite aussi le travail de détection des flagrants délits.

Les agents qui constatent (ils analysent les vidéos de la caméra et ils décident s'il y a infraction ou non) se félicitent de cette technologie. "La différence, c'est qu'on ne doit plus attendre pour constater le flagrant délit. Nous avons des horaires qui ne nous permettent pas d’être présent pendant la nuit donc disons que la caméra est un nouvel agent. Elle travaille avec nous, mais elle est plus invisible sur le terrain car, même si un pictogramme annonce la présence d’une caméra, les gens commettent quand même des infractions", témoigne anonymement un agent constatateur.

Un premier bilan positif

Il y a cinq caméras de ce type à Ixelles. Après six mois d’installation, la commune dresse un premier bilan : à certains endroits, on est passé de quelques infractions constatées, à 50 ou 60 PV dressés par mois. "On constate que les dépôts clandestins ont fortement baissés à certains endroits. C’est une méthode qui paie et les agents qui ramassent d’habitude les déchets clandestins ne doivent plus passer aussi souvent à ces endroits-là. Ils peuvent donc travailler mieux et plus à d’autres endroits de la commune", ajoute Viviane Teitelbaum. La commune compte louer et placer d’autres caméras dans les prochains mois.