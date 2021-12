Ixelles : les riverains d’un restaurant Manhattn’s Burgers incommodés par les odeurs de graisse et de grillade

Habiter à proximité d’un snack peut vite se transformer en enfer olfactif, c’est ce qui arrive aux habitants d’un quartier proche du cimetière d’Ixelles où s’est installé un restaurant Manhattn’s Burgers.

Odeurs de frite, de graisse ou de grillade, les riverains de ce quartier ixellois n’en peuvent plus. Le Manhattn’s Burgers est ouvert tous les jours jusqu’à 23 heures, et pendant les heures d’ouvertures les odeurs s’infiltrent dans les maisons à travers portes et fenêtres, explique Rita, une habitante de la rue Emile Banning.

Le principal problème viendrait d’une hotte de mauvaise qualité située à l’extérieur du snack. Les riverains ont interpellé la commune à ce propos, mais la réponse de cette dernière ne les satisfait pas, comme l’explique Florent Hertlitz, membre du comité de quartier,

"Pas un mot à propos de la cheminée, rien sur les nuisances, or, le bourgmestre est censé être le garant de l’ordre public. Cette cheminée crache de la graisse et des fumées qui sont intolérables et qui vont jusqu’au bout de la rue, tous les voisins sont incommodés."