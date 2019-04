Ixelles : les commerçants en ont ras-le-bol des travaux place Fernand Cocq

Derrière la vitrine de son bar, Nassim Khabazi ne supporte plus le brouhaha extérieur, causé par les tractopelles et les engins de chantier. La place Fernand Cocq, en centre d'Ixelles, est en travaux depuis plus d'un an. Au grand dam du commerçants qui a dû se séparer d'un restaurant et d'un bar, eux aussi situés sur la place, il y a quelques semaines.

"La situation économique commençait à se détériorer dans le quartier. Et c'est notamment lié aux travaux qui se déroulent sur la chaussée d'Ixelles", assure-t-il. Le commerçant dit souffrir de ces aménagements de voirie, qui ont de graves conséquences sur l'emploi et la caisse. Nassim Khabazi a vu son chiffre d'affaires baisser de 30 à 50 %.

Face à ces pertes, les commerçants ont décidé à plusieurs reprises d’interpeller la commune pour solliciter des aides. Mais rien n'arrive selon Nassim Khabazi, résolu à attendre la fin des travaux.

La place neuve dès le mois de mai

L'échevin de la ville en charge des travaux publics, Romain de Reusme, lui, renvoie la responsabilité à la région. Mais il se veut rassurant : la place toute neuve devrait être inaugurée dans les prochaines semaines. D'ici la fin du mois de mai, promet-il. "J'espère que pour les beaux jours, les commerçants auront une place magnifique, j'en suis même convaincu", ajoute l'élu.

Nassim Khabazi, lui, est impatient de voir à nouveau sa place praticable. Pour les riverains, les commerçants, mais aussi pour les clients. Même s'il craint de ne pas pouvoir rattraper le chiffre d'affaires perdu lors des travaux.