Ixelles: les chanoines Prémontrés vont quitter l'abbaye de la Cambre

Dans un communiqué conjoint, Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, et le Père Abbé de l’abbaye de Leffe, Benoît Carniaux, ont rappelé qu’il y a sept ans, la communauté des Chanoines Prémontrés de l’abbaye Notre-Dame de Leffe avait répondu favorablement à la demande de l’Eglise de Bruxelles d’envoyer quelques-uns de ses membres à l’abbaye de la Cambre, à Ixelles.

"Une façon de réinstaurer une vie religieuse régulière dans ce site incomparable. C’était aussi une façon originale d’inscrire cette église dans la dynamique de l’Unité pastorale de Ste Croix, avec ses autres clochers : Ste Croix, S. Boniface et S. Adrien", stipule le texte.

Défis pastoraux

Mais, "il était cependant devenu de plus en plus difficile, vu les défis pastoraux de l’Eglise de Bruxelles d’une part, et les enjeux propres à l’abbaye de Leffe d’autre part, de maintenir telle quelle cette présence", ajoutent les autorités religieuses.

Même si des alternatives ont bien sûr été envisagées, le constat a été que la collaboration mise en œuvre depuis sept ans, ne pouvait plus se poursuivre.

Une décision qui a été prise " avec infiniment de peine et de regret " tant du côté de l’abbaye de Leffe que de l’Eglise de Bruxelles.

Dès lors les Chanoines Prémontrés de Leffe quitteront la Cambre vers la fin de l’été.

Quant à l’avenir, plusieurs projets seraient à l’étude pour l’abbaye de la Cambre selon les responsables, sans plus de précisions.