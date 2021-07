Ixelles : les autorités prennent des mesures pour lutter contre le tapage nocturne

La Commune d’Ixelles est confrontée dans la plupart de ses quartiers à d’importants problèmes liés à des faits de tapage nocturne sur l’espace public ainsi qu’à des incivilités en matière de propreté. Ces tapages nocturnes sont souvent intensifiés par l’utilisation de plus en plus fréquente de systèmes d’amplification de son jusqu’à des heures très tardives de la nuit.

Depuis la levée progressive des mesures de confinement, l’arrivée des beaux jours et la fin des années scolaire et universitaire, certains quartiers populaires d’Ixelles ont retrouvé leur animation. Un regain d’activité qui s’accompagne également d’un certain nombre de nuisances.

Des incivilités et des nuisances sont également constatées en fin de soirée et durant la nuit dans les jardins de l’Abbaye de la Cambre et alentours. Cette bulle de quiétude semble devenir un spot de rencontre. Pour les autorités, si les jardins de l’Abbaye accueillent avec plaisir en journée la population à la recherche de verdure et de convivialité, ils n’ont pas pour vocation à devenir un lieu de fête et encore moins la nuit.