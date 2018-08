Ixelles: le semi-piétonnier attend toujours ses finitions

Permettre aux bus de circuler à nouveau

Réservé aux piétons, aux cyclistes et aux bus entre 07h00 et 19h00, Le semi-piétonnier de la chaussée d’Ixelles a été inauguré au début du mois de juillet, avant tout pour permettre aux bus 71 et 54 d’y circuler à nouveau, explique Romain De Reusme, l’échevin des travaux publics de la commune d’Ixelles :

"La date de réouverture, un 7 juillet était importante parce qu’elle correspondait au début des vacances pour les ouvriers. Sans cette inauguration on aurait eu trois semaines d’inactivité sur le chantier et un bus toujours dévié. Et cela on voulait l’éviter à tout prix " et l’échevin insiste " Le chantier n’est pas terminé, il n’a pas encore été réceptionné. Dans les jours qui viennent les finitions qui doivent être faites seront réalisées".

Même son de cloche du côté de la Région, gestionnaire du chantier, où on assure qu’une fois les congés du bâtiment terminés, plusieurs réunions de chantiers se tiendront pour décider de la façon de remédier aux malfaçons et procéder aux finitions.