Ixelles: La Bastoche, brasserie bien connue du quartier universitaire, en réorganisation Judiciaire

La Bastoche, un établissement très populaire et très fréquenté dans le quartier estudiantin du cimetière d’Ixelles croule sous les dettes. Son cas est actuellement examiné par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles.

L’enseigne de la Bastoche existe depuis plus de 50 ans. Du bistrot d’étudiants et de guindaille, la Bastoche au fil des ans s’est transformée en une brasserie, et du simple "spaghetti Bolo" sa carte s’est copieusement élargie tout en conservant son cadre de vieux café.

En apparence c’est une affaire qui tourne et un public nombreux est au rendez-vous. Pourtant en octobre dernier, la Bastoche très endettée, a fait son entrée au tribunal de l’entreprise. Son avocat a introduit une demande de réorganisation judiciaire, une procédure qui permet de préserver l’activité mais sous le contrôle d’un juge délégué.

En cinq mois, la situation financière de l’établissement s’est encore dégradée et ses dettes se montent actuellement à quelque 800.000 euros. Le comportement du patron, qui confondrait, selon le juge délégué, la poche et la caisse est épinglé par le tribunal. Pour l’avocat de la brasserie, la seule solution est la vente, d’autant que les amateurs ne manquent pas pour une reprise.

Dans l’intervalle la procédure en réorganisation Judiciaire devrait se clôturer, le tribunal en délibère.