Ixelles: des caméras intelligentes contre les dépôts illégaux

La commune d'Ixelles s'attaque aux dépôts clandestins, elle vient de s'équiper de nouvelles caméras de surveillance pour détecter des dépôts illégaux de déchets. Cinq nouveaux dispositifs ont été installés dans des endroits où les dépôts clandestins sont fréquents dans la commune. Il s'agit de caméras dites intelligentes qui s'activent en cas de mouvements suspects.

"Chaque dispositif est composé de deux caméras qui fonctionnent comme les yeux d’un caméléon, explique Amit Ram le directeur de One Télécom, la société qui installe ces caméras. Chacune des caméras fonctionne individuellement. Le but, c’est qu’une caméra fasse un plan serré sur la voiture ou l’individu qui commet le délit et l’autre prend un plan plus large pour pouvoir associer l’individu à sa voiture ou l’individu au dépôt clandestin. De cette manière, il ne peut pas y avoir de contestation quant à l’auteur du délit. "

Ces caméras ne filment pas en permanence, elles ne se déclenchent que lorsqu’elles repèrent un mouvement suspect et les images sont ensuite directement envoyées à un agent constatateur assermenté de la commune. "Le problème en général avec les caméras de surveillance, c’est qu’elles filment en permanence et quand il y a trop d’information, ça ne sert à rien, poursuit Amit Ram. Notre système permet de ne garder que les mouvements suspects. Les caméras fixent un point et s’il y a une modification de l’image, elles se mettent en marche. Pour faire simple, quelqu’un arrive avec un sac, le dépose et repart, dans ce cas, la caméra repère un changement d’images, une personne arrive avec le sac, le sac reste et la personne repart, dans ce cas, il y a bel et bien un dépôt."

Lutter contre le sentiment d’impunité

Pour le moment, cinq endroits à Ixelles ont été équipés, il s’agit d’endroits fréquemment salis par des dépôts clandestins. "Jusqu’à présent, les agents constatateurs organisaient des planques à ces endroits, explique Viviane Teitelbaum, l’échevine de la propreté à Ixelles. Mais cela leur demandait beaucoup de temps et ils ne pouvaient rester que jusque 20 heures. Désormais, ces caméras pourront repérer les délits n’importe quand et ils seront automatiquement envoyés à ces agents assermentés. L’agent constatera les faits et renverra le dossier à l’agent sanctionnateur communal qui établira l’amende dans le cadres des sanctions administratives communales, le but est clairement de mettre fin au sentiment d’impunité. Mais nous ferons aussi de la prévention en expliquant aux riverains l’installation de ces caméras via un courrier."

En cas de délit l’amende peut monter jusqu’à 350 euros par dépôt.