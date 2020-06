Ixelles a désormais son piétonnier place Saint-Boniface, le "petit Paris"

"Voilà des année qu'on parlait de faire ce petit piétonnier", explique l'échevin de l'urbanisme à Ixelles Yves Rouyet (Ecolo), "depuis la fin des années 90, et notamment suite à la demande des commerçants de la place. Mais cela n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on profite du déconfinement pour enfin mettre en place cette décision qui avait pourtant déjà été votée par le conseil communal".

Avec le déconfinement, les cafés et restaurants ont besoin d'espace pour élargir leur terrasse. La commune d'Ixelles a décidé d'offrir l'espace d'ancienne places de stationnement et de faire de la Place Saint-Boniface, un piétonnier - © Yves Rouyet

Pas tout Saint-Boniface en piétonnier

Avec le déconfinement et les mesures sanitaires, les cafés et restaurants ont besoin d'espace pour agrandir leurs terrasses, puisque le nombre de tables disponibles est très limité à l'intérieur. "Nous avons donc pris les quelques places de stationnement qui étaient à cet endroit pour les donner aux commerçants. Et, du coup, comme les trottoirs risquaient de ne pas être pratiques avec le va-et-vient entre les établissements et les terrasses, on a mis en place le piétonnier pour permettre aux gens de marcher au milieu de la route".

Quant aux voitures, elles sont donc renvoyées ailleurs. "Les services de secours et les livraisons peuvent toujours accéder à la place via la rue de la Paix, puisque nous avons laissé ce côté ouvert. C'est une manière simple et efficace de mettre en place un piétonnier".

Mais l'espace restera-t-il piéton après la crise du Covid ? "Oui, sans doute", répond l'échevin Rouyet. "Même si nous évaluerons tout de même ces changements dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, ce serait dommage de ne pas le maintenir comme ça ce lieu qui est merveilleux. A Ixelles, on appelle cette place Saint-Boniface, le petit Paris, parce qu'elle compte beaucoup d'immeubles remarquables et classés, art nouveaux notamment. Sans oublier bien sûr la très belle façade de l'église en vis-à-vis.

L'échevin avoue que la mise en place de ce piétonnier a été facilitée "parce qu'il n'y a presque que des cafés et restaurants sur cette portion de la rue Saint-Boniface". Par contre, l'autre portion, située entre les rue Solvay et Francart, ne passera pas en piétonnier. "La chaussée y est trop étroite et c'est impossible vu qu'un parking publique se trouve à cet endroit", conclut l'échevin.